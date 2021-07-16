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    Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію

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    Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію - Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію
    Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію
    Фото: АР

    Лідери обох країн також зобов’язалися боронити відкритий світ

    Лідери США й Німеччини підписали Вашингтонську декларацію, яка встановлює стратегічні пріоритети для взаємодії обох країн як у межах двосторонніх відносин, так і для спільної відповіді на глобальні виклики.
    Текст документа оприлюднила в четвер пресслужба Білого дому.

    «Сьогодні президент США й канцлер Німеччини підтверджують свою прихильність тісному двосторонньому співробітництву щодо сприяння миру, безпеці та процвітанню у всьому світі»,– наголошується на початку документа.

    При цьому підкреслюється, що взаємодія будуватиметься на принципах демократії, верховенства права, а також сприянні прозорості, ефективного врядування, підтримці громадянського суспільства і незалежності ЗМІ.

    «Ми захищатимемо права та гідність усіх людей і протистоятимемо несправедливості й нерівності скрізь, де це відбуватиметься», – зазначається в декларації.

    Лідери обох країн також зобов’язалися боронити відкритий світ.

    «По всій земній кулі всі країни повинні мати свободу для визначення власного політичного майбутнього, вільного від втручання ззовні, примусу чи панування з боку зовнішніх сил»,– йдеться в документі.

    Крім того, США й Німеччина підкреслили «критичну важливість свободи судноплавства та польотів, а також інших законних шляхів використання моря відповідно до міжнародного права». У цьому зв’язку наголошується, що Вашингтон і Берлін протистоятимуть спробам розподілу світу на зони впливу, територіальної анексії, транснаціональних репресій, використання енергопостачання в якості зброї.

    Сторони висловили готовність «невтомно працювати» в ім’я вільної та мирної Європи, і в цьому контексті заявили, що союзництво в НАТО залишається основою для цих зусиль.

    «Ми підкреслюємо необхідність розвитку наших альянсів та партнерських відносин для відповіді на майбутні виклики, у тому числі, кіберзагрози, енергетичну безпеку, дезінформацію, корупцію, відступ від демократії та втручання у наші вибори», – зазначається в декларації.

    Лідери країн також погодились працювати разом, щоби нові технології були спрямовані на свободу, а не на її утиски. Вони висловили рішучість щодо спільних кроків для подолання кліматичної кризи, зміцнення глобальної безпеки у сфері охорони здоров’я, в тому числі стійкості до майбутніх пандемій.

    Окремо зазначається, що з метою взаємодії в економічній сфері сторони погодились встановити Американсько–Німецький економічний діалог.

    Нагадаємо, у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.

    До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.

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    Теги: МЗС США Німеччина Джозеф Байден Ангела Меркель Берлін Вашингтон
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    Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію