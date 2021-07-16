Меркель пригрозила «заходами» для РФ у разі порушення транзиту газу через Україну

Канцлерка допустила, що ЄС може застосувати заходи проти Росії, якщо зобов’язання щодо транзиту газу через Україну будуть порушені

Євросоюз може залучити «багато інструментів» проти РФ у разі порушень зобов’язань щодо транзиту газу через Україну. Північний потік-2 не виключає транзит.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом.

За її словами, російський газопровід не заміщає український транзит.

Також канцлерка допустила, що ЄС може застосувати заходи проти Росії, якщо зобов’язання щодо транзиту газу через Україну будуть порушені.

Нагадаємо, у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.

До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.