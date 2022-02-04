Вчені виявили у Нідерландах новий штам ВІЛ

У пацієнтів з так званим штамом VB рівень вірусу в крові був у 3,5-5,5 раза вищим, ніж в інфікованих іншими варіантами

Вчені з Оксфорда оголосили про виявлення високовірулентного штаму ВІЛ – VB у Нідерландах. Про це повідомляє AFP.

У дослідженні, оприлюдненому в журналі Science, зазначається, що у пацієнтів з так званим штамом VB рівень вірусу в крові був у 3,5-5,5 раза вищим, ніж в інфікованих іншими варіантами.

За словами оксфордського епідеміолога Кріса Ваймана, причин для занепокоєння новим варіантом вірусу немає.

Загалом вчені виявили 109 людей, інфікованих варіантом VB, з яких лише четверо живуть за межами Нідерландів, у Європі. Як зазначають дослідники, цей штам має понад 500 мутацій.

Медики зазвичай вимірюють погіршення імунної системи інфікованих, спостерігаючи за зниженням кількості Т-клітин CD4, на які націлений вірус ВІЛ та які відіграють ключову роль у захисті організму від інфекцій.

Повідомляється, що у пацієнтів з VB зниження CD4 відбувалося вдвічі швидше, якщо порівняти з іншими варіантами, що «ставить їх під загрозу швидшого розвитку СНІДу». Крім того, команда виявила, що цей штам заразніший, ніж інші.

За словами експертів, оскільки варіант VB викликає швидше зниження сили імунної системи, важливо, щоб люди діагностувалися на ранній стадії і якнайшвидше починали лікування.

Раніше повідомлялося, що Moderna проводить клінічні випробування вакцини від ВІЛ.

Нагадаємо, нові ліки проти ВІЛ, що можуть спричинити революцію у медицині, випробують на людях.

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