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    Вчені успішно випробували вакцину від ВІЛ на мавпах

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    Після введення вакцини мавпи заразилися ВІЛ, але наступні тести його не виявили - Вчені успішно випробували вакцину від ВІЛ на мавпах
    Після введення вакцини мавпи заразилися ВІЛ, але наступні тести його не виявили
    Фото з відкритих джерел

    У Японії науковці протестували на приматах препарат проти вірусу імунодефіциту людини

    Група науковців з Національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування Японії провела успішні випробування вакцини від ВІЛ на макаках-крабоїдах.

    Як пише The Asahi Shimbun, після введення вакцини мавпи заразилися ВІЛ, але наступні тести його не виявили. Потім приматам ввели повноцінний вірус.

    Шість з семи піддослідних тварин не захворіли, а тести не виявили у них вірус.

    Через п'ять років науковці сподіваються почати тестування вакцини на людях.

    Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що у ВІЛ-позитивних людей, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється.

    Як відомо, 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

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    Теги: здоров'я Японія ВІЛ/СНІД вірус
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    Вчені успішно випробували вакцину від ВІЛ на мавпах