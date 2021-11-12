Вчені успішно випробували вакцину від ВІЛ на мавпах

Після введення вакцини мавпи заразилися ВІЛ, але наступні тести його не виявили

У Японії науковці протестували на приматах препарат проти вірусу імунодефіциту людини

Група науковців з Національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування Японії провела успішні випробування вакцини від ВІЛ на макаках-крабоїдах.

Як пише The Asahi Shimbun, після введення вакцини мавпи заразилися ВІЛ, але наступні тести його не виявили. Потім приматам ввели повноцінний вірус.

Шість з семи піддослідних тварин не захворіли, а тести не виявили у них вірус.

Через п'ять років науковці сподіваються почати тестування вакцини на людях.

Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що у ВІЛ-позитивних людей, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється.

Як відомо, 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

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