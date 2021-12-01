Нові ліки проти ВІЛ, що можуть спричинити революцію у медицині, випробують на людях

Препарат повинен «пробуджувати» латентні віруси в імунних клітинах людей

Британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline готується розпочати клінічні випробування принципово нових ліків від ВІЛ. Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше компанія завершила клінічні дослідження на приматах. На відміну від традиційних антиретровірусних терапевтичних засобів, які необхідно приймати щодня, ін'єкції британського препарату необхідно робити щомісяця чи раз на два місяці.

Як повідомляє The Telegraph, новий препарат повинен «пробуджувати» латентний вірус ВІЛ в імунних клітинах людей. «Ідея полягає в тому, що ви повинні розбудити прихований вірус і спробувати позбутися його», – пояснив доктор Кімберлі Сміт, керівник відділу досліджень і розробок GlaxoSmithKline. Під час тестування на приматах препарат продемонстрував хороші результати.

Зазначимо, що наразі понад 38 млн людей у всьому світі живуть із ВІЛ, або вірусом імунодефіциту людини, який спричиняє смертельно небезпечну хворобу Синдром надбаного імунодефіциту (СНІД). Наразі ВІЛ не є смертним вироком: сучасні антиретровірусна терапія допомагає людям із цим захворюванням прожити більш довге та здорове життя, знижуючи ризик передачі інфекції.

Раніше повідомлялося, що японські вчені успішно протестували на мавпах вакцину від ВІЛ.

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