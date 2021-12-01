СНІД та ВІЛ: Ляшко назвав кількість хворих українців

Сьогодні в Україні близько 257 тисяч людей живуть з вірусом імунодефіциту

Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом та голова міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що епідемія ВІЛ в Україні є другою за величиною серед країн Східної Європи та Центральної Азії. ВІЛ торік було виявлено у 19 тисяч українців, а 18 тисяч людей розпочали лікування, повідомив Ляшко.

«Завдяки спільним зусиллям медичних установ та громадських організацій, навіть в умовах карантинних обмежень через Cоvid-19, минулого року 2,5 млн осіб обстежилися на ВІЛ, у 19 тисяч виявлено ВІЛ та 18 тисяч розпочали лікування», – сказав він на брифінгу в середу.

Міністр повідомив, що, попри зниження захворюваності та смертності від СНІДу на тлі масштабного розширення доступу до антиретровірусної терапії та діагностики, захворюваність на ВІЛ-інфекцію стабільно знижується.

«За останні 5 років кількість смертей від хвороб, спричинених ВІЛ-інфекцією, зменшилася втричі. Але, на жаль, минулого року 2,5 тис. людей із ВІЛ померли. Основна причина цих наслідків – пізня діагностика хвороби», – сказав він.

У кожної третьої людини вперше ВІЛ-інфекція була виявлена вже на стадії СНІДу. Близько третини ВІЛ-позитивних українців не знаю про свій ВІЛ-статус.

«Як і в боротьбі з Cоvid-19, для подолання епідемії СНІДу нам необхідний високий рівень відповідальності громадянського суспільства. Успіхи в боротьбі з подоланням СНІДу знаходяться під загрозою через безперервну кризу Cоvid-19. суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити. Це знижує рівень виявлення цих хвороб та відкладає доступ до лікування», – сказав міністр.

ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини, який спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Ліків, які гарантовано позбавляють його, немає, але відомі випадки одужання. Водночас існують препарати, які контролюють ВІЛ та запобігають ускладненням, їх називають антиретровірусною терапією (АРТ).

Ляшко нагадав, що відшкодування державою аптекам вартості лікарських засобів робить лікування хронічних захворювань доступнішим.

«Пацієнтам, які через свій стан здоров'я потребують постійного прийому певних ліків, держава компенсує витрати на ліки. Не купуйте ці препарати, не займайтеся самолікуванням. Зверніться до сімейного лікаря за рецептом і, у разі потреби, отримайте ці ліки безкоштовно.

Здоровий спосіб життя, періодичні медичні огляди та тестування, вчасно розпочате призначене лікарем лікування – це основа для збереження вашого здоров'я та життя», – заявив глава міністерства.

У Центрі громадського здоров'я повідомили, що на сьогодні в Україні близько 257 тисяч людей живуть з вірусом імунодефіциту (ВІЛ), але кожен третій з них не здогадується про свій ВІЛ-статус. За 10 років кількість людей, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ), зросла з 20 до 130 тисяч.

Раніше у Центрі громадського здоров’я МОЗ України наголошували, що ВІЛ-інфекцію можна ефективно лікувати.

До слова, Росія зобов'яже заробітчан подавати довідку про відсутність ВІЛ-інфекції.

Головний санлікар України Ігор Кузін заявляв, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

Раніше у МОЗ запевнили, що у ВІЛ-позитивних людей, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється.