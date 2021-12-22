У США отримав схвалення препарат для профілактики ВІЛ: скільки коштуватиме ін’єкція

Знадобиться шість уколів препарату на рік

Незабаром буде подана заявка на реєстрацію ліків у Великій Британії та Євросоюзі

США вперше схвалили ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції. Дозвіл на використання видало Управління з питань якості продовольства і медикаментів, інформує Financial Times.

Препарат матиме велике значення для боротьби з епідемією ВІЛ.

Вже найближчим часом планують подати заявку на реєстрацію ліків у Великій Британії та Євросоюзі.

Вартість однієї ін’єкції приблизно $4 тис. А їх потрібно шість на рік.

Водночас компанія каже, що нині для доконтактної профілактики людям з групи ризику необхідно щодня приймати пігулки. Вже розробили програму забезпечення препаратом навіть тих, у кого немає страхування.

Нині ВІЛ – не вирок для людини, його можна успішно лікувати, якщо вчасно звернутися до лікаря. Він призначає медикаменти, які хворий має пити все життя. Але це гарантує йому повноцінне життя – здатність займатися безпечним незахищений сексом та народжувати здорових дітей.

В Україні таке лікування від ВІЛ можна отримувати безкоштовно.

Нагадаємо, нові ліки проти ВІЛ, що можуть спричинити революцію у медицині, випробують на людях.

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