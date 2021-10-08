Вчені виявили вплив Covid-19 на новонароджених

Вчені оцінили здоров'я новонароджених у 30 матерів, які хворіють на коронавірус

Британські вчені з'ясували, що Covid-19 у матері змінює імунну систему новонародженого

Дослідники з Великої Британії виявили, що перенесена матір'ю коронавірусна інфекція впливає на імунну систему новонародженого. Стаття вчених опублікована в журналі Nature Immunology.

Фахівці з Королівського коледжу Лондона оцінили здоров'я новонароджених у 30 матерів, які хворіють на (чиє ПЛР-тестування було проведено не пізніше ніж за два тижні до пологів) або вже перенесли Covid-19.

З'ясувалося, що у дітей перших був вищий вміст природних кілерів і деяких типів Т-клітин. Рівень цитокінів плазми - невеликих інформаційних молекул – був підвищений у новонароджених з обох груп, що, на думку дослідників, говорить про те, що інфекція у матері впливає на зміну імунної системи новонародженого.

Також з'ясувалося, що матері забезпечують своїм дітям пасивний імунітет, передаючи через плаценту антитіла проти SARS-CoV-2. Особливо це було помітно для тих жінок, хто переніс Covid-19 на ранніх стадіях вагітності.

Дослідники планують з'ясувати, чи передається від матері до дитини сам вірус.