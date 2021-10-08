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    Вчені виявили вплив Covid-19 на новонароджених

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    Вчені оцінили здоров'я новонароджених у 30 матерів, які хворіють на коронавірус - Вчені виявили вплив Covid-19 на новонароджених
    Вчені оцінили здоров'я новонароджених у 30 матерів, які хворіють на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Британські вчені з'ясували, що Covid-19 у матері змінює імунну систему новонародженого

    Дослідники з Великої Британії виявили, що перенесена матір'ю коронавірусна інфекція впливає на імунну систему новонародженого. Стаття вчених опублікована в журналі Nature Immunology.

    Фахівці з Королівського коледжу Лондона оцінили здоров'я новонароджених у 30 матерів, які хворіють на (чиє ПЛР-тестування було проведено не пізніше ніж за два тижні до пологів) або вже перенесли Covid-19.

    З'ясувалося, що у дітей перших був вищий вміст природних кілерів і деяких типів Т-клітин. Рівень цитокінів плазми - невеликих інформаційних молекул – був підвищений у новонароджених з обох груп, що, на думку дослідників, говорить про те, що інфекція у матері впливає на зміну імунної системи новонародженого.

    Також з'ясувалося, що матері забезпечують своїм дітям пасивний імунітет, передаючи через плаценту антитіла проти SARS-CoV-2. Особливо це було помітно для тих жінок, хто переніс Covid-19 на ранніх стадіях вагітності.

    Дослідники планують з'ясувати, чи передається від матері до дитини сам вірус.

    Теги: інфекція імунітет вірус коронавірус
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    Вчені виявили вплив Covid-19 на новонароджених