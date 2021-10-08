У Латвії невакцинованим заборонили відвідувати супермаркети

Посилені антиковідні заходи будуть діяти в Латвії три місяці

У Латвії оголосили надзвичайний стан терміном на три місяці. Невакцинованим від коронавірусу заборонили відвідувати супермаркети. Про це повідомив на пресконференції прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш.

«Обмеження торкнуться діяльності магазинів. Вони будуть доступні тільки людям з сертифікатом, який підтверджує вакцинацію. Винятком стануть магазини товарів першої необхідності, наприклад, продуктові», - повідомляє латвійський портал Delfi.

Глава уряду додав, що обмеження не торкнуться освітнього процесу, але учнів шкіл зобов'яжуть носити маски. Він також закликав громадян по можливості перейти на віддалений режим роботи, додавши, що члени уряду країни теж переведуть роботу в дистанційний формат.

Крім того, Каріньш повідомив в своєму мікроблозі, що посилені антиковідні заходи будуть діяти в країні три місяці.

«З огляду на складну ситуацію в охороні здоров'я і все більше число хворих Covid-19, уряд домовився з кризовою радою Латвії ввести на три місяці заходи безпеки і почати заходи щодо поліпшення охоплення вакцинації населення», – повідомив Каріньш в Twitter.

Ņemot vērā smago situāciju veselības aprūpē un pieaugošo #COVID19 saslimstību, Krīzes vadības padome vienojās par ārkārtējās situācijas izsludināšanu uz 3 mēnešiem, drošības un vakcinācijas aptveres palielināšanas pasākumiem. Valdības ārkārtas sēde piektdien, 8. oktobrī. https://t.co/BxS752VxK3 — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) October 7, 2021

Він додав, що госпіталізація найчастіше потрібна віковим пацієнтам і що посилення заходів зачіпає в основному людей «невакцинованих або без сертифіката про перенесене захворювання Covid-19».

В даний час в країні щеплені від коронавірусу 50 відсотків населення.

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