У Запоріжжі посилили карантин: що заборонено

Запорізька область опинилася в помаранчевій зоні карантину

Влада Запоріжжя ввела додаткові обмеження. Регіон знаходиться в помаранчевій зоні карантину. Про це повідомила пресслужба міськради Запоріжжя.

Рішення про введення додаткових обмежень прийняла міська комісія ТЕБ та НС.

Заборона поширюється на проведення всіх масових заходів, включаючи спортивні, культурні, соціальні та релігійні, а також розважальні в нічних клубах та закладах громадського харчування. Офіційні спортивні змагання і матчі професіональних клубів дозволено проводити без глядачів.

Обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників або відвідувачів, а також організаторів і співробітників закладів, підтверджуючого документа про проходження повного курсу вакцинації, негативного ПЛР-тесту і перенесеної коронавірусної інфекції.

Крім того, департаменту охорони здоров'я міської ради доручено розгорнути додатково 150 ліжок для лікування хворих на коронавірус.

6 жовтня Запорізька область опинилася в помаранчевій зоні карантину.

До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

В Україні за добу 6 жовтня медики зафіксували понад 15 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень вчора померли 314 людей.

Напередодні стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року.

До слова, тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна ще й вакцинуватися.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

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