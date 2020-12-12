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    У світі

    Вчені знайшли нову причину важкої форми коронавірусу

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    <p>У пацієнтів з тяжкою формою Covid-19 присутні гени, які можуть посилювати перебіг інфекції</p> - Вчені знайшли нову причину важкої форми коронавірусу

    У пацієнтів з тяжкою формою Covid-19 присутні гени, які можуть посилювати перебіг інфекції

    Модифікації генів можуть бути пов’язані з розвитком тяжкого перебігу Covid-19

    У пацієнтів з тяжкою формою Covid-19 присутні гени, які можуть посилювати перебіг інфекції. Про це свідчать результати дослідження вчених Единбурзького університету, опубліковані в журналі Nature.

    Обстеживши 2,2 тисячі хворих на Covid-19 з більш ніж 200 відділень інтенсивної терапії Великобританії, вчені виявили одні і ті ж модифікації генів OAS1, OAS2, OAS3, а також TYK2, DPP9 і IFNAR2. Згідно з текстом публікації, варіації в п’яти генах були пов’язані з розвитком тяжкого перебігу коронавірусу – на думку авторів дослідження, вони можуть призводити до порушення формування імунітету і розвитку запалення легенів.

    «Якщо ми виберемо правильне медикаментозне втручання для наступних клінічних випробувань, то ми виявимо, що воно спрацює раніше і може врятувати десятки тисяч життів», – заявив консультант Королівської лікарні Единбургу професор Кеннет Бейлі, коментуючи The Guardian дослідження про нової причини тяжкого перебігу коронавірусу.

    Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи допомагає вживання вітаміну С з аптеки для запобігання зараження інфекцією та ускладнення ефектів від коронавірусу.

    Нове дослідження показало, що імунітет до коронавірусу має удвічі більше людей, ніж вважалося раніше.

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    Теги: медицина наука коронавирус
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