Рада хоче ввести кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів

В Україні наразі немає кримінальної відповідальності за підробку тестів

Законопроєкт вже готовий до реєстрації у Раді

У Верховній Раді України мають намір розглянути запровадження відповідальності за підробку медичних тестів, в тому числі на Covid-19.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що законопроєкт вже готовий до реєстрації у Раді.

Також Радуцький додав, що в Україні наразі немає кримінальної відповідальності за підробку медичних тестів.

«Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт цього сесійного тижня, але наступного, я думаю, цей законопроєкт буде мати підтримку», – сказав Радуцький.

Нагадаємо, МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.

Проте, міністр охорони здоров'я заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.