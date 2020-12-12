Рада хоче ввести кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів
В Україні наразі немає кримінальної відповідальності за підробку тестів
Законопроєкт вже готовий до реєстрації у Раді
У Верховній Раді України мають намір розглянути запровадження відповідальності за підробку медичних тестів, в тому числі на Covid-19.
Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
Він зазначив, що законопроєкт вже готовий до реєстрації у Раді.
Також Радуцький додав, що в Україні наразі немає кримінальної відповідальності за підробку медичних тестів.
«Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт цього сесійного тижня, але наступного, я думаю, цей законопроєкт буде мати підтримку», – сказав Радуцький.
Нагадаємо, МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.
Проте, міністр охорони здоров'я заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.