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    Рада хоче ввести кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів

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    <p>В Україні наразі немає кримінальної відповідальності за підробку тестів</p> - Рада хоче ввести кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів

    В Україні наразі немає кримінальної відповідальності за підробку тестів

    Законопроєкт вже готовий до реєстрації у Раді

    У Верховній Раді України мають намір розглянути запровадження відповідальності за підробку медичних тестів, в тому числі на Covid-19.

    Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

    Він зазначив, що законопроєкт вже готовий до реєстрації у Раді.

    Також Радуцький додав, що в Україні наразі немає кримінальної відповідальності за підробку медичних тестів.

    «Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт цього сесійного тижня, але наступного, я думаю, цей законопроєкт буде мати підтримку», – сказав Радуцький.

    Нагадаємо, МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

    Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.

    Проте, міністр охорони здоров'я заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19. 

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    Теги: здоров'я Верховна Рада кримінал медицина закон Україна коронавірус Михайло Радуцький
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