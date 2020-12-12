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    Здоров'я

    Степанов пояснив, чому карантин в Україні посилять саме з 8 січня

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    МОЗ прогнозує, що&nbsp;наприкінці січня &ndash; початку лютого в Україні почнеться зростання кількості хворих на грип - Степанов пояснив, чому карантин в Україні посилять саме з 8 січня
    МОЗ прогнозує, що наприкінці січня – початку лютого в Україні почнеться зростання кількості хворих на грип

    Україні необхідно підійти до сезону грипу з мінімально можливими цифрами захворюваності Covid-19

    Введення посиленого карантину з 8 січня 2021 року обумовлено прогнозами щодо зростання кількості хворих Covid-19, адже у цей час очікується додаткове навантаження на медичну систему через грип.

    Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, Україні необхідно підійти до сезону грипу з мінімально можливими цифрами захворюваності Covid-19.

    «Ми дивилися за нашими розрахункам, як буде зростати кількість хворих. Крім того, для нас було важливо провести плановий суворий карантин до кінця січня. Адже наприкінці січня – початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип», – сказав голова МОЗ.

    Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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      Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Україна грип Максим Степанов карантин коронавірус
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