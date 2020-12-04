Квашена капуста. Дієтолог назвала найкращі альтернативи синтетичному вітаміну С з аптеки

«Надлишок вітаміну С – це теж недобре»

Дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи допомагає вживання вітаміну С з аптеки для запобігання зараження інфекцією та ускладнювальних ефектів від коронавірусу.

В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня пояснила, як впливає вітамін С з аптеки на організм та чи допомагає зробити кров менш густою і запобігти утворенню тромбів.

«На прилавках зараз є апельсини, грейпфрути, заморожені ягоди, ківі та інші продукти, багаті аскорбіновою кислотою. До слова, вона також міститься у зелені, у квашеній капусті (останньої достатньо грам 200-250 на день). Якщо ми не їмо ніякої зелені, ніяких фруктів такого плану, то зрозуміло, що нам потрібен додатковий прийом, однак наголошую: після консультації з лікарем. Зауважу, в організмі синтетичний вітамін С – тобто з баночки – затримується і працює недовго», – пояснила Фус.

Крім того, дієтолог зауважила, що «надлишок вітаміну С – це теж недобре».

«Для запобігання виникненню тромбів працює не тільки аскорбінова кислота. Є вода, яку люди не п’ють у достатній кількості – щоб кров ставала більш «розбавленою». Є Омега 3, жирні кислоти, які не дають тромбоцитам склеюватися», – наголосила лікарка.

Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.