Вчені знайшли відповідь, кому загрожує важка форма Covid-19

Німецькі вчені виявили два типи кров'яних клітин, при наявності яких коронавірус представляє для пацієнта особливу небезпеку

Команда німецьких вчених Інституту клінічної молекулярної біології Кильского університету виявила в крові людей з Covid-19 показник, який допоможе зрозуміти, кому загрожує важка форма коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що при важкому перебігу хвороби в організмі часто виникає надмірна запальна реакція. При коронавірусі підвищується згортання крові і це призводить до утворення тромбів. Мегакаріоцити – клітини-попередниці тромбоцитів – відіграють важливу роль в процесі згортання крові. Вони зазвичай знаходяться в кістковому мозку, де трансформуються в тромбоцити. Крім того, вчені виявили в зразках крові людей з Covid-19 безліч незрілих червоних кров'яних тілець – попередниць еритроцитів, які зазвичай також дозрівають в кістковому мозку.

Зазначимо, еритроцити відповідають за транспортування кисню. Незрілі еритроцити в крові вказують на нестачу кисню.

Виявлення двох типів незрілих тілець в крові, можливо, допоможе виявити ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби.

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Як відомо, в Україні за добу 1 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини.