Вчені знайшли відповідь, кому загрожує важка форма Covid-19
Виявлення двох типів незрілих тілець в крові, можливо, допоможе виявити ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби
Німецькі вчені виявили два типи кров'яних клітин, при наявності яких коронавірус представляє для пацієнта особливу небезпеку
Команда німецьких вчених Інституту клінічної молекулярної біології Кильского університету виявила в крові людей з Covid-19 показник, який допоможе зрозуміти, кому загрожує важка форма коронавірусу.
Про це повідомляє DW.
Зазначається, що при важкому перебігу хвороби в організмі часто виникає надмірна запальна реакція. При коронавірусі підвищується згортання крові і це призводить до утворення тромбів. Мегакаріоцити – клітини-попередниці тромбоцитів – відіграють важливу роль в процесі згортання крові. Вони зазвичай знаходяться в кістковому мозку, де трансформуються в тромбоцити. Крім того, вчені виявили в зразках крові людей з Covid-19 безліч незрілих червоних кров'яних тілець – попередниць еритроцитів, які зазвичай також дозрівають в кістковому мозку.
Зазначимо, еритроцити відповідають за транспортування кисню. Незрілі еритроцити в крові вказують на нестачу кисню.
Виявлення двох типів незрілих тілець в крові, можливо, допоможе виявити ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби.
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Як відомо, в Україні за добу 1 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини.