В Україні понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус
За минулу добу одужало більше людей, ніж захворіло
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За весь час пандемії в Україні зафіксували 758 264 випадки Covid-19. З них 369 054 людини одужали, а 12 717 — померли від ускладнень коронавірусної хвороби.
Лабораторії за добу здійснили 67 626 тестувань. Зокрема, 44 445 досліджень методом ПЛР та 23 181 ІФА-тест. До лікарень потрапили 1 447 людей.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
Також нагадаємо, що днем раніше, за добу 30 листопада, в Україні було виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.