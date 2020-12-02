В Україні понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 758 264 випадки Covid-19. З них 369 054 людини одужали, а 12 717 — померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Лабораторії за добу здійснили 67 626 тестувань. Зокрема, 44 445 досліджень методом та 23 181 -тест. До лікарень потрапили 1 447 людей.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Також нагадаємо, що днем раніше, за добу 30 листопада, в Україні було виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.