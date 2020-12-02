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    В Україні понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус

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    За весь час пандемії в Україні зафіксували 758&nbsp;264 випадки Covid-19 - В Україні понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус
    За весь час пандемії в Україні зафіксували 758 264 випадки Covid-19

    За минулу добу одужало більше людей, ніж захворіло

    В Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Це на 643 більше, ніж було виявлено днем раніше, за позаминулу добу. 
    Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За весь час пандемії в Україні зафіксували 758 264 випадки Covid-19. З них 369 054 людини одужали, а 12 717 — померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

    Лабораторії за добу здійснили 67 626 тестувань. Зокрема, 44 445 досліджень методом ПЛР та 23 181 ІФА-тест. До лікарень потрапили 1 447 людей.

    Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

    Також нагадаємо, що днем раніше, за добу 30 листопада, в Україні було виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

     Читайте також: Covid-19. Чому у хворих так сильно болить голова
    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
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