Дружина Шмигаля перехворіла на Covid-19

За словами прем’єра, коронавірус – «це складна і підступна хвороба»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його дружина Катерина перехворіла на Covid-19 у легкій формі.

Про це очільник уряд розповів в інтерв'ю «Кореспонденту».

«Моя сім'я теж пройшла шлях коронавірусу. Перехворіла моя дружина. У легкій формі, але все ж це складна і підступна хвороба», – сказав Шмигаль..

Прем'єр-міністр також нагадав, що «маска - це один із способів уберегти тих, хто знаходиться поруч з вами». Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні вже близько 3% населення перехворіло на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 758264

Хворіють 376493

Одужали 369054

Померли 12717

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