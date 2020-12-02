Дружина Шмигаля перехворіла на Covid-19
Катерина та Денис Шмигалі
За словами прем’єра, коронавірус – «це складна і підступна хвороба»
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його дружина Катерина перехворіла на Covid-19 у легкій формі.
Про це очільник уряд розповів в інтерв'ю «Кореспонденту».
«Моя сім'я теж пройшла шлях коронавірусу. Перехворіла моя дружина. У легкій формі, але все ж це складна і підступна хвороба», – сказав Шмигаль..
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні вже близько 3% населення перехворіло на Covid-19.
-
Всього758264
-
Хворіють376493
-
Одужали369054
-
Померли12717
Як відомо, в Україні за добу 1 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.