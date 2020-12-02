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    Здоров'я

    Дружина Шмигаля перехворіла на Covid-19

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    <p>Катерина та Денис Шмигалі</p> - Дружина Шмигаля перехворіла на Covid-19

    Катерина та Денис Шмигалі

    За словами прем’єра, коронавірус – «це складна і підступна хвороба»

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його дружина Катерина перехворіла на Covid-19 у легкій формі.

    Про це очільник уряд розповів в інтерв'ю «Кореспонденту».

    «Моя сім'я теж пройшла шлях коронавірусу. Перехворіла моя дружина. У легкій формі, але все ж це складна і підступна хвороба», – сказав Шмигаль..

    Прем'єр-міністр також нагадав, що «маска - це один із способів уберегти тих, хто знаходиться поруч з вами».

    Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні вже близько 3% населення перехворіло на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      758264
    • Хворіють
      376493
    • Одужали
      369054
    • Померли
      12717

    Як відомо, в Україні за добу 1 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.

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    Теги: здоров'я дружина Денис Шмигаль коронавірус
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