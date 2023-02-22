Вечірка 24 лютого. Український бар осоромився в Бухаресті (фото)

Заклад анонсував вечірку, коли по всьому світу згадують річницю повномасштабного російського вторгнення

Маленький бізнес з України «П'яна вишня» анонсував вечірку в Бухаресті в день річниці повномасштабного вторгнення. Про це повідомила на своїй сторінці Facebook активістка із Харкова Дар'я Кустанович.

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Активістка повідомила, що Piana Vyshnia в Бухаресті «відоме як місце, де можна відчути оригінальний дух України. Однак декілька днів тому там сталася ситуація, яка змусила мене змінити свою думку про це місце».

Кустанович додала, що заклад анонсував вечірку 24 лютого, коли по всьому світу відзначають річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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«Це день, коли сотні тисяч українців прокинулися від вибухів та ракетних атак, не знаючи, куди йти і як врятувати своє життя. Саме тому оголошення про вечірку в барі Piana Vyshnia на 24.02.2023 року є образою для всіх українців. Цей бар вважає себе українським, навіть якщо працює за франшизою, – заробляє гроші завдяки репутації, продуктам та іншим атрибутам України», – зазначила пані Кустанович.

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Активістка розповіла, що з приводу цього спробувала прояснити ситуацію з керівництвом закладу, однак повідомлення в результаті були проігноровані. «Після того, як я залишила повідомлення на сайті бару, я побачила спроби виправдатися, хоча аргументи були образливі. Після моєї відповіді менеджери або власники вирішили ігнорувати мене та десятки українців. Наступним кроком було видалення повідомлення про вечірку та вилучення українського прапора з аватарки».

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив резолюцію до першої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у якій висловлює осуд діям Кремля та закликає надати Україні усю необхідну допомогу, у тому числі розглянути можливість передачі винищувачів.