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    Гола жінка в прямому ефірі напала з камінцем на телеведучу (відео)

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    Колеги журналістки кинулися їй на допомогу і зупинили зловмисницю - Гола жінка в прямому ефірі напала з камінцем на телеведучу (відео)

    Колеги журналістки кинулися їй на допомогу і зупинили зловмисницю

    Скріншот з відео

    За даними ЗМІ, нападниця була виписана з психіатричної лікарні

    У прямому ефірі румунського каналу Antena 1 повністю оголена жінка напала на телеведучу Мірелу Вайду.

    Про це повідомляє портал Рlaytech.

    На опублікованих у мережі записах видно, як жінка вибігла на знімальний майданчик, почала вимагати від Вайди «повернути гроші» і кинула в її сторону камінь. Колеги журналістки кинулися їй на допомогу і зупинили зловмисницю.

    Коли шоу відновилося, Мірела Вайда зізналася, що вона шокована і що побоюється за свою безпеку.

    За даними ЗМІ, жінка, ймовірно, проникла в студію через незахищений вхід. Також повідомляється, що нападниця була виписана з психіатричної лікарні. Однак, що саме стало причиною нападу точно невідомо.

    У поліції підтвердили затримання жінки, яка здійснила напад на ведучу.

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    Теги: ЗМІ телебачення Румунія напад жінка журналіст
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