Гола жінка в прямому ефірі напала з камінцем на телеведучу (відео)

Колеги журналістки кинулися їй на допомогу і зупинили зловмисницю

За даними ЗМІ, нападниця була виписана з психіатричної лікарні

У прямому ефірі румунського каналу Antena 1 повністю оголена жінка напала на телеведучу Мірелу Вайду.

Про це повідомляє портал Рlaytech.

На опублікованих у мережі записах видно, як жінка вибігла на знімальний майданчик, почала вимагати від Вайди «повернути гроші» і кинула в її сторону камінь. Колеги журналістки кинулися їй на допомогу і зупинили зловмисницю.

Коли шоу відновилося, Мірела Вайда зізналася, що вона шокована і що побоюється за свою безпеку.

За даними ЗМІ, жінка, ймовірно, проникла в студію через незахищений вхід. Також повідомляється, що нападниця була виписана з психіатричної лікарні. Однак, що саме стало причиною нападу точно невідомо.

У поліції підтвердили затримання жінки, яка здійснила напад на ведучу.