На «Дніпроазоті» жінку облило сірчаною кислотою



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Сірчана кислота потрапила на обличчя, груди, руки і передпліччя жінки

У місті Кам'янське на підприємстві «Дніпроазот» стався нещасний випадок – під час роботи одну із співробітниць залило сірчаною кислотою.

Про це повідомляє «Інформатор».

Як повідомляється, інцидент стався напередодні увечері. Постраждала 40-річна жінка.

«Попередньо, в апарата з невідомих причин зірвалися шланги, всередині яких була сірчана кислота. Речовина потрапила на обличчя, груди, руки і передпліччя жінки», – йдеться у повідомленні.

Постраждалу співробітницю доставили в міську лікарню швидкої допомоги. Попередньо, у жінки опіки 1-го та 2-го ступеня.

У пресслужбі підприємства зазначили, що «Дніпроазот» візьме на себе всі витрати на лікування та реабілітацію жінки.

Крім того, зараз на заводі проводяться перевірки. З'ясовується, що стало причиною нещасного випадку були дотримані працівником всі інструкції при виконанні виробничо-технічних робіт.