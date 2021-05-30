Оголена жінка потрапила в ефір українського телеканалу (відео)

Інцидент стався під час включення заступника головного редактора телеканалу «Дождь»

Конфуз трапився у прямому ефірі каналу «Україна»

Під час включення російського журналіста у прямому ефірі телеканалу «Україна» з'явилася оголена жінка. Відповідне відео оприлюднили соцмережі.

Так, українські ведучі планували поспілкуватися з колегою з телеканалу «Дождь» Дмитром Єловським про зустріч президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Майже відразу після включення російського журналіста в кадр потрапила оголена жінка, яка, імовірно, вела зйомку.

Зв'язок з Єловським українські телеведучі перервали, зазначивши, що спробують поспілкуватися з ним пізніше.