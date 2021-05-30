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    Оголена жінка потрапила в ефір українського телеканалу (відео)

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    Інцидент стався під час включення заступника головного редактора телеканалу &laquo;Дождь&raquo; - Оголена жінка потрапила в ефір українського телеканалу (відео)

    Інцидент стався під час включення заступника головного редактора телеканалу «Дождь»

    Скріншот з відео

    Конфуз трапився у прямому ефірі каналу «Україна»

    Під час включення російського журналіста у прямому ефірі телеканалу «Україна» з'явилася оголена жінка. Відповідне відео оприлюднили соцмережі.

    Так, українські ведучі планували поспілкуватися з колегою з телеканалу «Дождь» Дмитром Єловським про зустріч президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

    Майже відразу після включення російського журналіста в кадр потрапила оголена жінка, яка, імовірно, вела зйомку.

    Зв'язок з Єловським українські телеведучі перервали, зазначивши, що спробують поспілкуватися з ним пізніше.

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    Теги: ЗМІ телебачення жінка журналіст
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    Оголена жінка потрапила в ефір українського телеканалу (відео)