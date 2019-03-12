Венесуела частково відкрила кордон з Колумбією
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Протистояння венесуельської армії і мирних венесуельців на одній з ділянок кордону з Бразилією
Перетнути кордон можуть лише певні категорії громадян
Влада Венесуели частково відкрила пішохідний рух на кордоні з Колумбією. Дозволили пропускати дітей, які потребують медичної допомоги.
Про це повідомляє meduza.
Перетнути кордон можуть лише певні категорії громадян – наприклад, школярі та студенти, які потребують ліках і медичної допомоги, і супроводжуючі їх особи.
Кордон Венесуели з Колумбією була закрита 23 лютого.
Таким чином президент Ніколас Мадуро намагався перешкодити опозиції доставити гуманітарну допомогу з США.
Раніше Росія і Китай ветували в Радбезі ООН резолюцію США щодо Венесуели.
Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.
Також повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.
Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.
Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.