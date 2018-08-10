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    У світі

    Венесуела попросила Колумбію видати підозрюваних у замаху на Мадуро

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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро - Венесуела попросила Колумбію видати підозрюваних у замаху на Мадуро
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    На думку глави МЗС Венесуели, в Колумбії «група терористів» проходила підготовку для здійснення замаху на Мадуро

    Влада Венесуели офіційно запросила у Колумбії видати підозрюваних у замаху на президента країни Ніколаса Мадуро 4 серпня.

    Про це заявив у четвер глава МЗС республіки Хорхе Арреаса за підсумками зустрічі з радником посольства Колумбії в Каракасі Агусто Бланко, повідомляє Venezolana de Television.

    У числі п'яти підозрюваних значиться і депутат венесуельського парламенту від опозиції Хуліо Борхес, а також полковник у відставці Освальдо Паломо. На думку Арреаси, в Колумбії ця «група терористів» проходила підготовку для здійснення замаху.

    У середу генпрокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб розповів, що влада встановила пряму участь в замаху 19 осіб і має намір попросити допомогу в розслідуванні у США і Колумбії. У четвер коло підозрюваних було розширено до 25 осіб.

    Верховний суд Венесуели 8 серпня видав санкцію на заочний арешт Борхеса і продовжив утримання під вартою затриманого напередодні депутата Хуана Рекесенса. Пізніше в той же день Конституційна асамблея, де немає жодного представника опозиції, відкликала депутатську недоторканність у цих парламентаріїв.

    Нагадаємо, напередодні венесуельський опозиціонер, колишній глава муніципальної поліції Сальваторе Луккезе зізнався в замаху на Мадуро.

    Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

    У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

    Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

    Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

    Повідомлялося, що у Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.

    МЗС суд кримінал арешт Венесуела Колумбія
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