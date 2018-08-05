Венесуельський міністр підтвердив, що на Мадуро було скоєно замах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хорхе Родрігес

Вибухи сталися поруч з президентською трибуною

Міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що вибухи в Каракасі були замахом на президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє El Nacional.

«Вся робота, яка була проведена, дозволила встановити докази того, що це - замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро», - сказав він.

За його словами, кілька безпілотних літальних апаратів з вибухівкою були активовані під час параду з нагоди річниці Нацгвардії Венесуели. За його словами, вибухи сталися поруч з президентською трибуною.

Родрігес зазначив, що Мадуро знаходиться «в хорошому стані».

В результаті події отримали поранення сім військовослужбовців, вони були госпіталізовані.

Також міністр заявив, що нападники «знову зазнали невдачі».

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.