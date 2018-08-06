У Венесуелі за підозрою у замаху на Мадуро заарештували шестеро осіб



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Спроба замаху на президента країни Ніколаса Мадуро

Опозиція побоюється використання інциденту для кримінального переслідування опонентів Мадуро

У Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.

Про це повідомив венесуельський уряд, передає Reuters.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Реверол розповів, що один із затриманих раніше вже арештовувався за підозрою в причетності до нападу на військову базу у 2017 році, в результаті якого загинули дві людини.

Ще один був затриманий під час хвилі протестів проти Мадуро в 2014 році, але згодом звільнений завдяки »процесуальним пільгам».

Водночас в опозиції вважають, що уряд Венесуели може скористатися подією для кримінального переслідування законних протестувальників проти Мадуро.

«Ми попереджаємо, що уряд використає цей інцидент... для кримінального переслідування тих, хто законно і демократично виступає проти нього, посилення репресій і систематичних порушень прав людини», - заявила опозиційна коаліція «Широкий фронт» у Twitter.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.