Мадуро звинуватив у замаху президента Колумбії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у замаху Колумбію

Президент Венесуели заявив про затримання частини підозрюваних у замаху на нього

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у замаху Колумбію. Про це повідомляє El Nacional.

Мадуро заявив, що частина підозрюваних в організації замаху на нього вже затримана.

«Вони намагалися вбити мене сьогодні», - заявив венесуельський лідер.

Мадуро зазначив, що за фактом події проводяться слідчі дії.

Венесуельський лідер також повідомив, що, коли сталися вибухи безпілотників, він подумав, що це якісь проблеми з піротехнікою, так як «повністю довіряє» збройним силам країни.

За його словами, до нападу може бути причетний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

#BREAKING Venezuela's Maduro accuses Colombia of being behind drone 'attack' pic.twitter.com/FEd6OwjA34 — AFP news agency (@AFP) 5 серпня 2018 р.

Як повідомляє CNBС, Мадуро евакуювали з місця події. За словами самого президента, він «відчуває себе чудово».

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що «Мадуро став жертвою нападу з літальними пристроями, що містили вибуховий заряд. Президент не постраждав, а сім солдатів отримали травми».

Mi solidaridad con los efectivos de nuestra @GNBoficial que resultaron heridos, me comprometo en hacer justicia ¡caiga quien caiga! ante el atentado criminal ordenado desde Bogotá. pic.twitter.com/tY4siwzgqR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5 серпня 2018 р.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.



