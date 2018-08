Мадуро звинуватив у замаху президента Колумбії

Президент Венесуели заявив про затримання частини підозрюваних у замаху на нього

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у замаху Колумбію. Про це повідомляє El Nacional.

Мадуро заявив, що частина підозрюваних в організації замаху на нього вже затримана.

«Вони намагалися вбити мене сьогодні», - заявив венесуельський лідер.

Мадуро зазначив, що за фактом події проводяться слідчі дії.

Венесуельський лідер також повідомив, що, коли сталися вибухи безпілотників, він подумав, що це якісь проблеми з піротехнікою, так як «повністю довіряє» збройним силам країни.

За його словами, до нападу може бути причетний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

