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    У світі

    Мадуро звинуватив у замаху президента Колумбії

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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у замаху Колумбію - Мадуро звинуватив у замаху президента Колумбії
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у замаху Колумбію

    Президент Венесуели заявив про затримання частини підозрюваних у замаху на нього

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у замаху Колумбію. Про це повідомляє El Nacional.

    Мадуро заявив, що частина підозрюваних в організації замаху на нього вже затримана. 

    «Вони намагалися вбити мене сьогодні», - заявив венесуельський лідер.

    Мадуро зазначив, що за фактом події проводяться слідчі дії.

    Венесуельський лідер також повідомив, що, коли сталися вибухи безпілотників, він подумав, що це якісь проблеми з піротехнікою, так як «повністю довіряє» збройним силам країни.

    За його словами, до нападу може бути причетний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

    Як повідомляє CNBС, Мадуро евакуювали з місця події. За словами самого президента, він «відчуває себе чудово».

    У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

    Міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що «Мадуро став жертвою нападу з літальними пристроями, що містили вибуховий заряд. Президент не постраждав, а сім солдатів отримали травми».

    Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.


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