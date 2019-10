У Марокко журналістка отримала рік в'язниці за аборт

Редакція газети та активісти кажуть про те, що справа проти Раіссуні має політичний характер, оскільки видання «Ахбар аль-Яум», у якому працює жінка, часто критикує владу

У Марокко журналістку газети «Ахбар аль-Яум» Хаджар Раіссуні разом з нареченим засудили до одного року в'язниці за секс до шлюбу і аборт. Про це повідомляє BBC.

Редакція газети та активісти кажуть про те, що справа проти Раіссуні має політичний характер, оскільки «Ахбар аль-Яум» часто критикує владу.

Журналістка також повідомила, що проти неї здійснюються репресії.

Поліція допитувала її сім'ю, а також перевіряла електронну пошту.

На першому засіданні суду Раіссуні та її наречений вели себе спокійно, незважаючи на вирок. Всі медичні і юридичні докази повинні були виправдати пару. Прокурор наполягав на тому, що їх затримали на виході з клініки, за якою поліція вже давно спостерігала.

Раіссуні заявила, що звернулася в клініку через внутрішню кровотечу. Аборт вона заперечувала.

Суд також засудив до двох років в'язниці лікаря, а помічник лікаря і медсестра отримали умовні терміни.

Hajar Raissouni & her fiancé Rifaat Al-Amin (handcuffed hands raised) leaving the tribunal after receiving a 1 year sentence for "illegal sex" and abortion. The blatant injustice didn't break their spirit. #Morocco #FreeHajar (Photo AlYaoum24) https://t.co/U8zBJUJnUQ pic.twitter.com/7HIXTiL31Y