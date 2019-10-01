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    У Марокко журналістка отримала рік в'язниці за аборт

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    У Марокко журналістка отримала рік в'язниці за аборт
    Фото: Twitter/Ahmed Benchemsi

    Редакція газети та активісти кажуть про те, що справа проти Раіссуні має політичний характер, оскільки видання «Ахбар аль-Яум», у якому працює жінка, часто критикує владу

    У Марокко журналістку газети «Ахбар аль-Яум» Хаджар Раіссуні разом з нареченим засудили до одного року в'язниці за секс до шлюбу і аборт. Про це повідомляє BBC.

    Редакція газети та активісти кажуть про те, що справа проти Раіссуні має політичний характер, оскільки «Ахбар аль-Яум» часто критикує владу.

    Журналістка також повідомила, що проти неї здійснюються репресії.

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    Поліція допитувала її сім'ю, а також перевіряла електронну пошту.

    На першому засіданні суду Раіссуні та її наречений вели себе спокійно, незважаючи на вирок. Всі медичні і юридичні докази повинні були виправдати пару. Прокурор наполягав на тому, що їх затримали на виході з клініки, за якою поліція вже давно спостерігала.

    Раіссуні заявила, що звернулася в клініку через внутрішню кровотечу. Аборт вона заперечувала.

    Суд також засудив до двох років в'язниці лікаря, а помічник лікаря і медсестра отримали умовні терміни.

    Регіональний директор Human Rights Watch Ахмед Бенчемси назвав вирок «чорним днем свободи для Марокко».

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