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    У світі

    Вибори президента США: достроково проголосували вже майже 23 млн американців

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    Основний день голосування у США буде 3 листопада - Вибори президента США: достроково проголосували вже майже 23 млн американців
    Основний день голосування у США буде 3 листопада

    Найбільше виборців достроково віддали свій голос в Техасі.

    На виборах президента США достроково проголосували вже майже 23 млн американців.

    Підрахунки опубліковані на порталі United States Elections Project професора Університету штату Флорида Майкла Макдональда.

    За даними порталу, в США достроково проголосували вже 22,912 млн осіб в порівнянні з 14,208 млн громадянами 14 жовтня, хоча вибори відбудуться лише 3 листопада.

    Найбільше виборців достроково віддали свій голос в Техасі. Там проголосували вже 2,44 млн американців. Слідом ідуть штати Каліфорнія (2,382 млн), Флорида (2,274 млн) і Мічиган (1,3 млн).

    При цьому в Нью-Джерсі і Міннесоті зробили свій вибір більш 1,293 млн і 911 тисяч американців відповідно.

    Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

    Нагадаємо, цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

    До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.

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