90 хвилин хаосу. Перші гарячі дебати Трампа і Байдена

74-річний Трамп та 77-річний Байден дискутували не добираючи слів один для одного фото: globalnews.ca

«Клоун» проти «дурня». Кандидати кричали, обзивались та сипали взаємними звинуваченнями

У Сполучених Штатах відбулися перші дебати між основними конкурентами президентських перегонів: чинним президентом Дональдом Трампом та колишнім віце-президентом США Джо Байденом. Дебати відбулися в Клівленді, штат Огайо, на тлі кризи, яку переживає країна: пандемія вже забрала життя понад 204 тис. американців, вона коштувала Америці мільйонів робочих місць. Крім того, у країні загострилась ситуація з расовою справедливістю.

За даними SQL Server, які наводить CNN, 72% опитаних глядачів вважають, що на дебатах Байден виглядав переконливіше, тоді як Трамп сподобався лише 28% спостерігачів. Для порівняння, перед дебатами 56% ти самих респондентів вірили у Байдена, а 43% робили ставку на Трампа. «Опитування репрезентує думку зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами, воно не відображає думки всіх американців», – наголошує CNN.

CNN порівнює результати цих дебатів із тими, що проходили 2016-го року між Тпампом та його основною конкуренткою Гіларі Клінтон: тоді після першого раунду 62% опитаних побачили переможцем Клінтон і лише 27% висловилися на користь Трампа.

Власне, самі дебати, як пишуть західні ЗМІ, «проходили в атмосфері хаосу та взаємних нападок»: двоє зрілих чоловіків – 74-річний Трамп та 77-річний Байден – дискутували не добираючи слів один для одного. Так, чинний президент постійно перебивав опонента (за підрахунками американських ЗМІ – 73 рази) і підвищував голос, а Байден, який не міг витримати цього, закликав Трампа «замовкнути» (Why do not you shut up, man?!) та називав його «клоуном», «щеням Путіна» та «брехуном». Взагалі ж обмін «люб’язностями» не вщухав упродовж всіх 90 хвилин. Так, Байден сказав Трампу, що той – «найгірший президент за всю історію Америки». Той відповів, що «за 47 місяців зробив для Америки більше, ніж Байден за 47 років», і таким чином дорікнув Байдену, що той занадто довго у політиці і тримається за владу.

Модератором дебатів став ведучий Fox News Кріс Уоллес – і він як міг намагався стримувати хаос та підтримувати порядок. Одного разу він закликав президента США припинити перебивати опонента. Ведучий Fox News сказав: «Я думаю, що глядачам було б зрозуміліше, якби обидві людини говорили рівномірно. Я звертаюся до вас, сер, зробіть це». Трамп відповів: «Ну, і його (Байдена) це теж стосується». На що Уоллес відповів: «Ну, чесно кажучи, ви більше перебиваєте».

На обговорення кожної з шести тем було виділено по 15 хвилин: особистості кандидатів, судова влада, пандемія, проблема расизму, доброчесність виборів та економіка.

Що ж казали кандидати?

Кандидати на посаду президента США Дональд Трамп та Джозеф Байден (фото: https://economictimes.indiatimes.com/)

Трампа підловили на податках, а Байдена – на синові

ЗМІ раніше викрили чинного президента США у несплаті податків. Так, The New York Times опублікувала сенсаційний матеріал про те, що у 2016 та 2017 роках Трамп сплатив податків на прибуток лише по $750 за кожен з цих двох років, а перед тим десятиліття взагалі ігнорував сплату податків.

Знаючи про податкові проблеми Трампа, Джо Байден за кілька годин до початку дебатів оприлюднив свою податкову декларацію, відповідно до якої вони з дружиною за минулий рік разом заробили майже мільйон доларів, і сплатили податків на $300 тис. Безпосередньо під час дебатів Байден не упустив можливості дорікнути конкуренту фіскальними хитрощами. Байден кілька разів вимагав у Трампа показати його податковий звіт. На запитання про звіт від модератора дебатів Кріса Уоллеса Трамп заявив, що за свою кар'єру бізнесмена сплатив «мільйони доларів» податків. «Я не хочу платити податки. До того, як я прийшов сюди (обійняв посаду президента, – «Главком»), я був бізнесменом. І кожен бізнесмен, якщо він не дурень, дотримується законів», – зазначив Трамп. Він пояснив, що «просто дотримувався федерального податкового кодексу, який набув чинності за президента Барака Обами, при якому Байден був віце-президентом». Байден пообіцяв, що суттєво зменшить податкові пільги, аби податки стали справедливими, якщо його оберуть президентом.

У свою чергу, Трамп тиснув на слабке місце Байдена і сипав докорами щодо його сина Хантера. Серед іншого, Трамп закинув конкуренту, що його син начебто вживає наркотики. Другий докір стосувався історії з компанією Burisma, ця історія дуже відома в Україні. Трамп також згадав звіт сенаторів США про те, що вдова колишнього мера Москви Юрія Лужкова Олена Батуріна в 2014 році перерахувала Хантеру Байдену $3,5 млн. «Просто цікаво, чому ексмер Москви, його дружина, дали вашому синові $3,5 млн?».

Байден сказав, що ці заяви неправдиві. Трамп продовжував тиснути: «Чи сплачувала Burisma йому $183 тис. на місяць, попри те, що він не має досвіду в енергетиці і не виконував роботу?». Байден відповів, що його син «нічого поганого в Burisma не робив», та Трамп не слухав, що йому відповідають і знов перебив опонента. «Він не хоче чути, що я відповідаю, бо знає, що правда за мною», – парирував Байден.

Син Джо Байдена Хантер працював в раді директорів української енергетичної компанії Burisma Group, яку пов'язують із одіозним міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським. У 2014 році українська Генпрокуратура розслідувала діяльність компанії, але справу було закрито. У 2016 році Байден-старший задався ціллю звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, він начебто погрожував, що Америка не виділить Україні $1 млрд кредитних гарантій. У березні 2019 року тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко натякнув, що відставка Шокіна пов'язана з кримінальним провадженням, де містилися матеріали про те, що члени ради директорів Burisma отримали $17 млн, і походження цих коштів було сумнівним. Навесні минулого року Луценко підкреслював, що у його відомства немає доказів правопорушень з боку Хантера Байдена.

Президентські перегони - 2020. Дебати кандидатів на посаду президента США (фото: assets.nst.com)

Проблема расизму

Говорячи про проблеми расизму в США і масових заворушень в американських містах, Трамп більше уваги приділяв проблемам насильства, тоді як Байден звинувачував президента в розпалюванні ворожнечі.

У свою чергу Дональд Трамп згадав, що його опонент, підтримуючи законопроєкт про злочини 1994 року, назвав афроамериканців «суперхижаками». Як пише ВВС, після ухвалення закону про злочини 1994 року, який підтримував Байден, більше афроамериканців стали потрапляти до в'язниць. Нагадаємо, смерть афроамериканця Джорджа Флойда спровокувала одні з наймасовіших протестів в історії США проти расизму і насильства поліції. Однак, передвиборні дебати «пролили мало світла на ці проблеми», робить висновок ВВС.

Байден - автор автор закону про злочинність 1994 року , який мав на меті збільшити кількість ув'язнених в спробі боротьби зі злочинністю.Закон про злочини 1994 року, прийнятий Конгресом і підписаний президентом Біллом Клінтоном, був одним із ключових факторів масового ув'язнення в 1990-х. Американські юристи кажуть, що це призвело до збільшення тюремних вироків та зростання агресії поліції - особливо завдаючи шкоди темношкірим американцям.

Модератор запитав Трампа, чи готовий він засудити расистів. «Звичайно, я готовий... Ви хочете їм зателефонувати? Дайте мені ім'я тих, кого ви хочете, щоб я засудив?». Модератор згадав ультраправе угруповання «Горді хлопці» (прибічники вищості білої раси, - «Главком»). «Я вам скажу, що хтось повинен щось зробити щодо антифа та лівих. Це не проблема з правими, проблема з лівими», – зазначив Трамп.

Трамп і Байден з дружинами (фото: kfgo.com)

Коронавірусне питання

Питання протидії Covid-19 виявилось одним з найслабших місць Трампа, і Байден не згаяв можливості цим скористатися. Ексвіцепрезидент звинуватив Трампа та його команду у неефективній боротьбі з коронавірусом, «в результаті чого загинули понад 200 тис. американців».

«Багато людей загинуло, і набагато більше людей ще помре, якщо він (Трамп) не стане набагато розумнішим, набагато швидшим», – зазначив Байден.

Трамп у відповідь перейшов на особистості: «Ви закінчили школу із одним з найнижчих результатів у своєму класі. Ніколи не використовуйте при мені слово «розумний». Трампу довелося виправдовуватися щодо запроваджених заходів з протидії хворобі. Він припустив, що якби Байден був на його місці, то він би не впорався і ситуація «була б набагато гіршою, аніж є зараз».

Зауважимо, що хоча правила вимагали, щоб усі присутні в приміщенні були в масках, з присутніх членів сім'ї президента лише перша леді США Меланія Трамп дотрималась цієї вказівки. Крім того, з метою дотримання дистанції та зменшення ризиків інфікування традиційне рукостискання перед початком дебатів між опонентами було скасовано.

Байден - про Трампа: «Він – щеня Путіна!» - є думка, що саме Трамп більш вигідний РФ як президент Сполучених Штатів

У сухому залишку

«Дискусія на дебатах стала політичним еквівалентом боротьби зі жбурляння їжею, і переможцем став той, хто лишився найменш забрудненим», – коментує політичний аналітик Ентоні Цурхер.

На думку експерта, у вівторок ввечері цим «переможцем» чоловіком виявився Джо Байден хоча б тому, що його основною метою було довести американцям, що він може втриматися під тиском, що він не відступиться ані на крок через свій похилий вік. Йому здебільшого це вдавалось.

«Обмін думками по суті був похований під потоком провокацій та взаємних обвинувачень», – резюмує Цурхер.

Загалом же американські ЗМІ зійшлися у висновку, що якщо метою Трампа було посіяти сумніви і неясність у головах виборців, то йому це вдалося. Якщо очорнити Байдена (який справді інколи збивався з думки та забував слова через постійні втручання у його промови Трампа), – то чинний президент успіху не досяг.

Наталія Сокирчук , «Главком»