У США скасували президентські дебати між Трампом і Байденом



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У США скасували президентські дебати між Трампом і Байденом

Дебати були заплановані на четвер, 15 жовтня

Комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Про це йдеться в заяві Комісії з президентських дебатів США.

Захід було заплановано на четвер, 15 жовтня.

У відомстві зазначили, що відповідне рішення було ухвалене через те, що кандидати заявили про свої інші плани на цей вечір.

Там також уточнили, що мають намір сконцентруватися на фінальному раунді дебатів, які відбудуться в Нешвіллі. Обидва кандидати погодилися брати участь у дебатах 22 жовтня.

Нагадаємо, перша частина теледебатів Трампа і Байдена відбулася 29 вересня. Комісія з президентських дебатів у США вирішила провести другий раунд 15 жовтня в онлайн-режимі через коронавірус у Трампа. Однак американський лідер виступив проти такого формату і відмовився брати в ньому участь.

Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Вибори у США відбудуться 3 листопада.