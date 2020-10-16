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    Вибори президента США: майже 18 мільйонів американців вже проголосували

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    <p>Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах</p> - Вибори президента США: майже 18 мільйонів американців вже проголосували

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах

    З 250 мільйонів американських виборців вже віддали свої голоси 17,8 млн або 7,13%

    У голосуванні на виборах президента США вже взяли участь майже 18 мільйонів американців.

    Про це повідомляє неурядова організація United States Election Project.

    Зазначається, що станом на 16 жовтня, з 250 мільйонів американських виборців вже віддали свої голоси 17 833 078 або 7,13%. Як і на минулих виборах всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування, який призначено на 3 листопада.

    Таким чином, кількість виборців, які вже проголосували на цьогорічних виборах президента відповідає 11,6% загальної явки на попередніх президентських виборах 2016 року, тоді на дільниці прийшли 55.5% виборців.

    Як додає «Голос Америки», цьогоріч щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах та чекати по вісім годин, щоб віддати свій голос.

    Нагадаємо, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

    До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.

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