Трамп заявив, що за популярністю у світі поступається тільки Ісусу Христу



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Трамп раніше заявив, що не вірить опитуванням, згідно з якими більшість американців надають перевагу Байдену

Трамп після коронавірусу фактично щодня відвідує різні штати й проводить мітинги в рамках передвиборної кампанії

Президент США Дональд Трамп заявив, що за популярністю у світі поступається тільки Ісусу Христу.

«Якось мені хтось сказав: «Ви найвідоміша людина у світі наразі». Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися: «І хто ж більш відомий?». І я відповів: Ісус Христос», – розповів Трамп на мітингу у Грінвіллі (штат Північна Кароліна).

«І якщо подивитися на небо, то стане зрозуміло, що він (Ісус Христос - ред) лідирує з великим відривом», – додав президент США.

Трамп після коронавірусу фактично щодня відвідує різні штати й проводить мітинги в рамках передвиборної кампанії. У своїх виступах перед прихильниками він традиційно критикує свого опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.

Трамп раніше заявив, що не вірить опитуванням, згідно з якими більшість американців надають перевагу Байдену.

Як повідомлялося, вчора, 15 жовтня, Трамп звинуватив Facebook і Twitter у підтримці демократів.

Facebook і Twitter обмежили репости статті про сина Байдена. Трамп обурився.

До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Вибори у США відбудуться 3 листопада.