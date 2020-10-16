Трамп заявив, що за популярністю у світі поступається тільки Ісусу Христу
Трамп після коронавірусу фактично щодня відвідує різні штати й проводить мітинги в рамках передвиборної кампанії
Президент США Дональд Трамп заявив, що за популярністю у світі поступається тільки Ісусу Христу.
«Якось мені хтось сказав: «Ви найвідоміша людина у світі наразі». Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися: «І хто ж більш відомий?». І я відповів: Ісус Христос», – розповів Трамп на мітингу у Грінвіллі (штат Північна Кароліна).
«І якщо подивитися на небо, то стане зрозуміло, що він (Ісус Христос - ред) лідирує з великим відривом», – додав президент США.
Трамп після коронавірусу фактично щодня відвідує різні штати й проводить мітинги в рамках передвиборної кампанії. У своїх виступах перед прихильниками він традиційно критикує свого опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.
Трамп раніше заявив, що не вірить опитуванням, згідно з якими більшість американців надають перевагу Байдену.
Як повідомлялося, вчора, 15 жовтня, Трамп звинуватив Facebook і Twitter у підтримці демократів.
Facebook і Twitter обмежили репости статті про сина Байдена. Трамп обурився.
До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.
Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.
У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.
2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.
Вибори у США відбудуться 3 листопада.