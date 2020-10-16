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    Трамп заявив, що за популярністю у світі поступається тільки Ісусу Христу

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    Трамп раніше заявив, що не вірить опитуванням, згідно з якими більшість американців надають перевагу Байдену - Трамп заявив, що за популярністю у світі поступається тільки Ісусу Христу
    Трамп раніше заявив, що не вірить опитуванням, згідно з якими більшість американців надають перевагу Байдену

    Трамп після коронавірусу фактично щодня відвідує різні штати й проводить мітинги в рамках передвиборної кампанії

    Президент США Дональд Трамп заявив, що за популярністю у світі поступається тільки Ісусу Христу.

    «Якось мені хтось сказав: «Ви найвідоміша людина у світі наразі». Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися: «І хто ж більш відомий?». І я відповів: Ісус Христос», – розповів Трамп на мітингу у Грінвіллі (штат Північна Кароліна).

    «І якщо подивитися на небо, то стане зрозуміло, що він (Ісус Христос - ред) лідирує з великим відривом», – додав президент США.

    Трамп після коронавірусу фактично щодня відвідує різні штати й проводить мітинги в рамках передвиборної кампанії. У своїх виступах перед прихильниками він традиційно критикує свого опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.

    Трамп раніше заявив, що не вірить опитуванням, згідно з якими більшість американців надають перевагу Байдену.

    Як повідомлялося, вчора, 15 жовтняТрамп звинуватив Facebook і Twitter у підтримці демократів.

    Facebook і Twitter обмежили репости статті про сина Байдена. Трамп обурився.

    До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

    Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

    У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

    Вибори у США відбудуться 3 листопада.

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