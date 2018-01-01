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    Вибух у Стокгольмі: загинув чоловік, його супутниця поранена

    Чоловік біля станції метро підняв з землі предмет, який вибухнув у нього в руках
    Унаслідок вибуху невстановленого предмета в Стокгольмі загинув чоловік, його супутниця дістала поранення. Про це повідомило агентство «Ассошіейтед прес» (АП) з посиланням на поліцію. Як випливає з повідомлення, чоловік біля станції метро підняв з землі предмет, який вибухнув у нього в руках. Його та супутницю, яка дістали поранення,
    • Сьогодні, 12:16
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    <p>Поліція оточила місце події, триває розслідування</p>

    Поліція оточила місце події, триває розслідування

    Чоловік біля станції метро підняв з землі предмет, який вибухнув у нього в руках

    Унаслідок вибуху невстановленого предмета в Стокгольмі загинув чоловік, його супутниця дістала поранення.

    Про це повідомило агентство «Ассошіейтед прес» (АП) з посиланням на поліцію.

    Як випливає з повідомлення, чоловік біля станції метро підняв з землі предмет, який вибухнув у нього в руках. Його та супутницю, яка дістали поранення, доправили до лікарні, де чоловік помер.

    Поліція оточила місце події, триває розслідування. Влада не кваліфікує інцидент як теракт.

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