Вибух у Стокгольмі: загинув чоловік, його супутниця поранена

Чоловік біля станції метро підняв з землі предмет, який вибухнув у нього в руках

Унаслідок вибуху невстановленого предмета в Стокгольмі загинув чоловік, його супутниця дістала поранення. Про це повідомило агентство «Ассошіейтед прес» (АП) з посиланням на поліцію. Як випливає з повідомлення, чоловік біля станції метро підняв з землі предмет, який вибухнув у нього в руках. Його та супутницю, яка дістали поранення,