«У них там бункери під землею»: окупант скиглить, бо росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ

Загарбник розповідає про великі втрати на фронті

Росіяни продовжують зазнавати великих втрат на війні проти України. Зокрема, українські захисники знищили ворожу роту та бригаду. Про це йдеться в перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Російський солдат у розмові з товаришем по службі розповідає, що росіяни отримують по зубах від українських військових. На тлі таких новин він вже готується втікати з фронту у квітні, якщо там «все буде погано».

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При цьому окупант скаржиться, що солдати РФ не можуть прорвати оборону українських захисників, незважаючи на постійні авіаудари та обстріли «Градами». Водночас, Росія, за його словами, набирає штурмові загони. Їх хочуть сформувати з допомогою добровольців.

«А ти знав, що тут з 83-ї якийсь командир загинув повністю з бригадою (зазвичай складається з 2-8 тисяч осіб, – ред.) зі своєю. Їх знищили перед тим, як ми сюди приїхали. Потім знищили роту, 100 людей», – додав він.

Раніше російський окупант у перехопленій розмові розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують жалітись на своє жахливе становище в Україні та постійні обстріли Збройних сил України.

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Раніше дружина мобілізованого росіянина з Мурманської області поскаржилася, що її чоловік не проходить по жодному списку міноборони РФ, а це значить, що ніхто не дізнається, якщо ЗСУ раптом ліквідувають його з українського фронту.