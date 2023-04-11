США закликали Росію до звільнення кореспондента Евана Гершковича

Вашингтон продовжує вимагати від Росії консульського доступу до затриманого Гершковича

США закликали Росію до звільнення неправомірно затриманого кореспондента видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

I made the determination that the Russian Federation has wrongfully detained Evan Gershkovich. We call for his and Paul Whelan’s immediate release. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 10, 2023

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я встановив, що Російська Федерація неправомірно затримала Евана Гершковича. Ми закликаємо до негайного звільнення його та Пола Уїлана», – написав Блінкен у мікроблозі Твіттер.

Також у понеділок заступник Держдепу Ведант Патель повідомив, що Вашингтон продовжує вимагати від Росії консульського доступу до затриманого Гершковича.

«Ми все ще намагаємося домогтися консульського доступу... Ми довели до відома російської влади необхідність надати такий доступ якнайшвидше», – сказав він на брифінгу.

Він зазначив, що «США продовжують працювати по відповідних каналах» над цим питанням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 2 квітня, Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і закликав Москву негайно звільнити журналіста Евана Гершковича.

До цього, американські медіа вимагали звільнення журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого раніше затримали у Росії.