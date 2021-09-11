Вічна криза або прорив: генсек ООН розповів про два сценарії розвитку людства

В ООН розповіли, що нас чекає у майбутньому

Світ перебуває у стані надзвичайного стресу – кажуть в ООН

Антоніу Гутерреш представив Генасамблеї ООН доповідь, у якій змалював два сценарії майбутнього для людства. Про це пише Укрінформ.

У доповіді під назвою «Наш спільний порядок денний» генсек ООН констатує, що світ перебуває у стані надзвичайного стресу і ризикує зазнати «серйозної нестабільності та кліматичного хаосу».

«Наші глобальні заходи реагування на кліматичну кризу, самовбивчу війну з природою, руйнування біорізноманіття занадто дрібні й запізнілі. Неконтрольована нерівність підриває соціальну взаємодію, робить її крихкою, і це зачіпає всіх нас. Технології рухаються вперед без перепон, які б захистили нас від їхніх непередбачуваних наслідків», – заявив Гутерреш.

У доповіді представлено два протилежні сценарії майбутнього: «Один – крах і вічна криза, другий – прорив до екологічного і безпечного майбутнього».

Похмурий сценарій змальовує світ, у якому Covid-19 нескінченно мутує, «оскільки багаті країни запасаються вакцинами, а системи охорони здоров’я перевантажені».

У цьому майбутньому планета стає непридатною для життя через підвищення температури та екстремальні погодні явища, а мільйон видів рослин і тварин перебувають на межі вимирання.

Усе це супроводжується постійним порушенням прав людини, масовим безробіттям і падінням доходів, заворушеннями, які наштовхуються на жорстокі репресії.

Другий шлях передбачає справедливий розподіл вакцин та стимулювання стійкого відновлення економіки, її декарбонізацію, що дасть змогу обмежити зростання глобальної температури та забезпечити підтримку країн, які постраждали від зміни клімату.

При цьому особливу роль у налагодженні багатосторонньої співпраці між країнами Гутерреш відводить ООН.

Він закликає до реалізації плану вакцинації вартістю 50 млрд доларів, аби щонайменше подвоїти виробництво вакцин, охопивши ними не менш як 70% населення світу в першій половині 2022 року.

Генеральний секретар ООН також пропонує провести Саміт майбутнього, який «сформує новий глобальний консенсус щодо того, яким має бути наше майбутнє і як ми можемо його забезпечити».

За його задумом, саміт має установити «Новий порядок денний заради миру», що передбачає збільшення інвестицій у зміцнення миру, запобігання регіональним конфліктам, зниження стратегічних ризиків, зокрема пов’язаних із ядерною зброєю та кібервійнами, а також мирне використання космічного простору.

Саміт також має обговорити права людини у віртуальному просторі «в рамках глобального цифрового договору, аби гарантувати, що нові технології є силою добра».

У доповіді також пропонується проводити раз на два роки зустрічі на рівні глав держав і урядів, зокрема G20, керівництва міжнародних фінансових інституцій, за участю генерального секретаря ООН, які були б спрямовані на створення більш стійкої, інклюзивної та життєздатної глобальної економіки.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав людство припинити безглузду і саморуйнівну війну з природою.

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