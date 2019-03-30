Від повеней в Афганістані загинули 35 людей



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Фото: @noticias24

Раптові повені призвели до жертв і руйнувань в Афганістані

В результаті раптових повеней в Афганістані щонайменше 35 людей загинули, зруйновані сотні будинків і заблокований доступ до віддалених селах по всій країні, повідомили представники властей 30 березня.

Стихія, яка почалася 29 березня, зачепила західну провінцію Фарьяб, де загинули 12 людей, і західну провінцію Герат - там 10 жертв. Ще вісім людей загинули в провінції Бадгис і п'ятеро - в провінції Балх. Ще щонайменше 10 людей зникли безвісти.

В результаті повеней зруйновані також деякі історичні місця, тисячі гектарів сільгоспугідь, мости і автомагістралі.

Через заблоковані дороги рятувальні служби не можуть дістатися до постраждалих.

В останні тижні в Афганістані почастішали опади. Проливні дощі і повені також торкнулися кілька провінцій в сусідньому Ірані, де 44 людини загинули і десятки постраждали.