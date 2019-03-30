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    У світі

    Від повеней в Афганістані загинули 35 людей

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    Від повеней в Афганістані загинули 35 людей
    Фото: @noticias24

    Раптові повені призвели до жертв і руйнувань в Афганістані

    В результаті раптових повеней в Афганістані щонайменше 35 людей загинули, зруйновані сотні будинків і заблокований доступ до віддалених селах по всій країні, повідомили представники властей 30 березня.

    Стихія, яка почалася 29 березня, зачепила західну провінцію Фарьяб, де загинули 12 людей, і західну провінцію Герат - там 10 жертв. Ще вісім людей загинули в провінції Бадгис і п'ятеро - в провінції Балх. Ще щонайменше 10 людей зникли безвісти.

    В результаті повеней зруйновані також деякі історичні місця, тисячі гектарів сільгоспугідь, мости і автомагістралі.

    Через заблоковані дороги рятувальні служби не можуть дістатися до постраждалих.

    В останні тижні в Афганістані почастішали опади. Проливні дощі і повені також торкнулися кілька провінцій в сусідньому Ірані, де 44 людини загинули і десятки постраждали.

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