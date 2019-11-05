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    Технології

    Facebook оновив логотип компанії

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    Facebook оновив логотип компанії

    Впродовж наступних кількох тижнів розпочнуть використовувати новий логотип на власних матеріалах та новому сайті компанії

    Соцмережа Facebook представила новий логотип компанії, аби люди більше відрізняли саму компанію від її додатку.

    Про це йдеться у блозі Facebook.

    «Ми представляємо новий логотип компанії, аби компанія Facebook більше відрізнялася від додатку Facebook, у якого залишиться свій логотип», - повідомили у компанії.

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    Як додали у соцмережі, новий логотип повинен ще більше допомогти користувачам відрізняти компанію від її додатку.

    Зазначається, що новий логотип написаний спеціальним шрифтом та великими літерами.

    У Facebook також заявили, що впродовж наступних кількох тижнів розпочнуть використовувати новий логотип на власних матеріалах та новому сайті компанії.

    інтернет технології Facebook соціальні мережі
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