Facebook оновив логотип компанії



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Впродовж наступних кількох тижнів розпочнуть використовувати новий логотип на власних матеріалах та новому сайті компанії

Соцмережа Facebook представила новий логотип компанії, аби люди більше відрізняли саму компанію від її додатку.

Про це йдеться у блозі Facebook.

«Ми представляємо новий логотип компанії, аби компанія Facebook більше відрізнялася від додатку Facebook, у якого залишиться свій логотип», - повідомили у компанії.

Як додали у соцмережі, новий логотип повинен ще більше допомогти користувачам відрізняти компанію від її додатку.

Зазначається, що новий логотип написаний спеціальним шрифтом та великими літерами.

У Facebook також заявили, що впродовж наступних кількох тижнів розпочнуть використовувати новий логотип на власних матеріалах та новому сайті компанії.