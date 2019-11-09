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    Економіка та фінанси

    Богдан спрогнозував зменшення ставки по зовнішніх кредитах до кінця року

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    Богдан спрогнозував зменшення ставки по зовнішніх кредитах до кінця року

    Прогнозується, що ставка може бути зменшена до 4-5%

    Ставка по зовнішніх кредитах для України може зменшитись до 4-5% до кінця року.

    Про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера«.

    Богда зазначив, що у січні цього року Україна отримувала зовнішні запозичення під 9,5 %. Уже в червні-липні кредити брали під 6,5%.

    «Я думаю, що до кінця року з проведеними тими реформами, які вже закінчені, ми зможемо спуститися до 4-5%. А далі... наприклад, Греція, яка нещодавно вийшла з дефолту отримує зовнішні запозичення під 3%. От якщо ми отримаємо зовнішні запозичення під 2-3% ми зможемо додатково взяти кредитів», - заявив Богдан.

    На думку голови ОП, зниження ставки по іноземних кредитах у майбутньому надасть Україні можливості взяти кредитів, які не обтяжуватимуть бюджет та підійматимуть економіку.

    «Вони не будуть так сильно тиснути на економіку, уряд. І тоді ці позичені гроші - ми їх не проїмо, - ми будемо за них будувати економіку, дороги, заводи. Ці заводи будуть приносити додаткові прибутки, які і будуть якраз основою для стабільності України», - додав Богдан.

    Богдан гроші Україна
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