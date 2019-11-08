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    Економіка та фінанси

    Маркарова розповіла про особливості дербюджету-2020

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    Міністр фінансів Оксана Маркарова - Маркарова розповіла про особливості дербюджету-2020
    Міністр фінансів Оксана Маркарова

    Міністр підкреслила, що особливістю проєкту держбюджету−2020 є збільшення фінансування всіх сфер життя

    Міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла, чим проєкт Державного бюджету 2020 року відрізняється від 2019 року.

    Про це вона сказала в програмі Свобода слова Савіка Шустера.

    Міністр підкреслила, що особливістю проєкту держбюджету−2020 є збільшення фінансування всіх сфер життя і водночас не збільшення податків для бізнесу.

    Серед пріоритетних видатків Маркарова назвала, по-перше, видатки на безпеку і оборону, на що передбачено 5,4% ВВП.

    «Пріоритет номер один – це безпека й оборона. 245 мільярдів - це безпрецедентно, 5,4% від нашого ВВП піде на нашу оборону», - повідомила Маркарова.

    За словами міністра, видатки на оборону передбачатимуть не тільки захист кордонів, а й безпеку на вулицях.

    На наступному місці медицина. Зокрема, від реформування первинної медицини переходять до лікарень. За словами міністра, низку послуг, наприклад пологи, можна вже в квітні 2020 року отримати безкоштовно.

    Наступний пріоритет — освіта. Передбачається підвищення зарплати молодим вчителям, щоб заохочувати їх йти в школи. А також створення нових опорних шкіл, гроші на які поступлять від легалізації грального бізнесу в готелях.

    Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини.

     Читайте також: Бюджет-2020 в картинках. Презентація прем’єр-міністра
    міністр медицина освіта гроші Держбюджет ВВП фінансування безпека Оксана Маркарова
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