Маркарова розповіла про особливості дербюджету-2020



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Міністр фінансів Оксана Маркарова

Міністр підкреслила, що особливістю проєкту держбюджету−2020 є збільшення фінансування всіх сфер життя

Міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла, чим проєкт Державного бюджету 2020 року відрізняється від 2019 року.

Про це вона сказала в програмі Свобода слова Савіка Шустера.

Міністр підкреслила, що особливістю проєкту держбюджету−2020 є збільшення фінансування всіх сфер життя і водночас не збільшення податків для бізнесу.

Серед пріоритетних видатків Маркарова назвала, по-перше, видатки на безпеку і оборону, на що передбачено 5,4% ВВП.

«Пріоритет номер один – це безпека й оборона. 245 мільярдів - це безпрецедентно, 5,4% від нашого ВВП піде на нашу оборону», - повідомила Маркарова.

За словами міністра, видатки на оборону передбачатимуть не тільки захист кордонів, а й безпеку на вулицях.

На наступному місці медицина. Зокрема, від реформування первинної медицини переходять до лікарень. За словами міністра, низку послуг, наприклад пологи, можна вже в квітні 2020 року отримати безкоштовно.

Наступний пріоритет — освіта. Передбачається підвищення зарплати молодим вчителям, щоб заохочувати їх йти в школи. А також створення нових опорних шкіл, гроші на які поступлять від легалізації грального бізнесу в готелях.

Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини.