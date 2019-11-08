Українцям двічі перерахують пенсії: проект бюджету на 2020 рік



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Загальний показник прожиткового мінімуму збільшать на 162 грн, і він складе 2027 грн

В Україні мінімальні пенсії з 1 липня збільшаться з 1638 до 1712 грн, а з 1 грудня - до 1769 грн. Водночас фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, вже зараз становить 3,1 тис. грн.

Так, загальний показник прожиткового мінімуму збільшать на 162 грн, і він складе 2027 грн. Це в два рази нижче, ніж обіцяв президент, повідомляє Обозреватель.

«Правда, при цьому в Кабміні анонсували «рішучі кроки» на шляху до підвищення соціальних стандартів. Однак конкретних пропозицій за кілька місяців роботи чиновники так і не розробили», - пише видання.

«Чому це важливо? До прожиткового мінімуму прикріплені близько 150 різних виплат. У тому числі і мінімальна пенсія - вона повинна бути не менше прожиткового мінімуму для непрацездатних. При цьому в наступному році, згідно з бюджетом, реальний розмір пенсії буде значно нижчим за фактичний прожитковий мінімум», - говориться у матеріалі.

До слова, Пенсійний фонд України з вересня запровадив новий сервіс для оформлення пенсії через інтернет.