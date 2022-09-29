21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, після цього почалися протести

Кремль хвилюється, що росіяни масово тікають від мобілізації

Росіянам, які перебувають на військовому обліку, не можна виїжджати за межі країни. Про це у Telegram написав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Володін послався на федеральний закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації», що забороняє виїзд без дозволу військових комісаріатів.

«Така норма закону є, і нею повинні керуватися усі військовозобов'язані» – написав він.

Раніше низка російських видань повідомляли, що чоловікам мобілізаційного віку після «референдумів» заборонять виїжджати з Росії. Для перетину кордону чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Нагадаємо, за сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. За даними британської розвідки, хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії. Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.