Викрав з банків мільярд рублів: в Росії на 13 років посадили українського хакера



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Група хакерів діяла під керівництвом громадянина України Юрія Лисенка

Крім українця Лисенка, обвинуваченими у справі проходять ще 13 осіб

Українського хакера Юрія Лисенка, обвинуваченого в розкраданні у комерційних банків РФ більше мільярда рублів (15,15 млн доларів), засудили в Росії до 13 років колонії суворого режиму.

Відповідне рішення ухвалив Міщанський суд Москви, пише «Тасс».

Слідство встановило, що група хакерів під керівництвом громадянина України Лисенка з липня по листопад 2014 року викрадала кошти з рахунків клієнтів російських банків, а потім відновлювала баланс за рахунок власних коштів кредитних організацій.

Від дій зловмисників постраждали «Промсвязьбанк» (39,5 млн рублів), «Уралсиб» (45 млн рублів), «Траст» (106 млн рублів) і «Зенит» (883,5 млн рублів).

Крім Лисенка, обвинуваченими у справі проходять ще 13 осіб. Їм інкримінуються статті про шахрайство, крадіжку та організацію злочинного співтовариства.

До слова, у січня кіберполіція України викрила хакера з технічного університету Києва.