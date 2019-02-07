  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Викрав з банків мільярд рублів: в Росії на 13 років посадили українського хакера

    • Розсилка
    Група хакерів діяла під керівництвом громадянина України Юрія Лисенка - Викрав з банків мільярд рублів: в Росії на 13 років посадили українського хакера
    Група хакерів діяла під керівництвом громадянина України Юрія Лисенка

    Крім українця Лисенка, обвинуваченими у справі проходять ще 13 осіб

    Українського хакера Юрія Лисенка, обвинуваченого в розкраданні у комерційних банків РФ більше мільярда рублів (15,15 млн доларів), засудили в Росії до 13 років колонії суворого режиму.

    Відповідне рішення ухвалив Міщанський суд Москви, пише «Тасс».

    Слідство встановило, що група хакерів під керівництвом громадянина України Лисенка з липня по листопад 2014 року викрадала кошти з рахунків клієнтів російських банків, а потім відновлювала баланс за рахунок власних коштів кредитних організацій.

    Від дій зловмисників постраждали «Промсвязьбанк» (39,5 млн рублів), «Уралсиб» (45 млн рублів), «Траст» (106 млн рублів) і «Зенит» (883,5 млн рублів).

    Крім Лисенка, обвинуваченими у справі проходять ще 13 осіб. Їм інкримінуються статті про шахрайство, крадіжку та організацію злочинного співтовариства.

    До слова, у січня кіберполіція України викрила хакера з технічного університету Києва.

    Читайте також
    Росія суд кримінал шахрайство кібератака українці в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ