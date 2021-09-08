Вірусологи в США виявили «надлюдський» імунітет проти коронавірусу

Університет Рокфеллера знайшов «надлюдський» імунітет у тих, хто вилікувався від Covid-19

Деякі люди після перенесеного коронавірусу володіють «надлюдською» здатністю боротися з Covid-19, заявили американські вірусологи, пише Daily Mail.

Дослідники в США назвали цю властивість «надлюдським» або «гібридним» імунітетом.

За їх словами, в такому випадку імунна система запам'ятовує вірус і навіть пророкує, як він може мутувати.

«Залізний» імунітет до коронавірусу знайшли у тих, хто вилікувався від Covid-19, які пройшли вакцинацію двома компонентами препаратів Pfizer або Moderna. Як зазначила вірусолог з Університету Рокфеллера Теодора Хатціоанну (Theodora Hatziioannou), у цих людей виявили неймовірний захист від SARS-CoV-2.

«Вони мають перевагу в боротьбі з коронавірусом», – додала вона.

Імунолог Шейн Кротті (Shane Crotty) пояснив, що при природному імунітеті після перенесеного Covid-19 імунна система створює бар'єри проти повторного вторгнення вірусу. В-клітини і Т-клітини запам'ятовують, як виглядає вірус, і можуть стимулювати вироблення антитіл в разі повторного інфікування. Зазвичай природний імунітет захищає від семи до восьми місяців.

Через рік людина все ще має антитіла, але більш вразлипа для різних штамів. Однак, якщо хтось з природним імунітетом робить щеплення, вакцинація посилює «пам'ять» про коронавіруси. У відповідь на щеплення організм виділяє ще більше ресурсів на захист.

«Можна було б припустити, що ці люди будуть досить добре захищені від більшості і, можливо, всіх варіантів SARS-CoV-2, які ми, ймовірно, побачимо в найближчому майбутньому», – додав вірусолог з Університету Рокфеллера Пол Беніас (Paul Bieniasz).