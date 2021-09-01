Ізраїль визнав: після початку навчального року загальна захворюваність на коронавірус зросла у сім разів

Ортодоксальні школи в Ізраїлі почали навчання кілька тижнів тому

Через три тижні після початку занять в ортодоксальної системі освіти Ізраїлю захворюваність на коронавірус там підскочила на 588%. Про це пише ізраїльське видання vesty.co.il.

За даними на 31 серпня, немає жодної ортодоксальної школи, в якій би не було хоча б однієї людини в карантині, не кажучи вже про велику кількість заражених. Всього за три тижні занять ортодоксальні міста знову стали «червоними» з епідеміологічної точки зору.

«Представники ортодоксального сектора застерігають своїх колег зі звичайної системи освіти: ви ризикуєте, ви семимильними кроками йде до «великої вечірки заражень», і цей факт мав би позбавити сну батьків учнів і тих, хто відповідає за прийняття рішень», – пише видання.

Зазначається, що з початку навчального року три тижні тому в школах ортодоксального сектора було підтверджено 21,097 випадків зараження, хоча до цього – всього 3066. Тобто, мова йде про стрибок на 588%. 2 серпня відсоток заражених в цьому секторі становив всього 6% від загального числа заражених по країні. 16 серпня він підскочив до 13%, 29 серпня – до 19%, а 30 серпня – до 23%.

Напередодні «вакцинований» Ізраїль встановив новий рекорд заражень.

За день до початку навчального року близько 91 тисяч ізраїльських дітей не можуть потрапити в дитячі сади або школи: вони або хворіють, або перебувають на карантині. При цьому позитивний аналіз підтверджений у 35508 дітей шкільного та дошкільного віку, з них 5461 – за останню добу. Частка позитивних аналізів в цій віковій групі склала 10%. Коронавірус був також виявлений у 308 співробітників шкіл і дитсадків.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк пояснив, чому ми спостерігаємо спалах коронавірусу у взірцевому з точки зору вакцинації Ізраїлі. Ковтонюк підкреслив, що через якийсь невеликий відсоток нещеплених, буквально до 10%, Ізраїль не досяг колективного імунітету.

Нагадаємо, із 8 серпня в Ізраїлі посилили обмеження, пов’язані з поширенням штаму коронавірусу «Дельта». Всі приїжджі в Ізраїль обов’язково повинні проходити карантин. Самоізоляція необхідна для всіх, навіть якщо людина отримала сертифікат про вакцинацію.

Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здають аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримали набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно було зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.