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    Без обов'язкової самоізоляції. Зовсім скоро Ізраїль стане доступним для вакцинованих туристів

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    Вакциновані туристи зможуть відвідати Ізраїль &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Без обов'язкової самоізоляції. Зовсім скоро Ізраїль стане доступним для вакцинованих туристів

    Вакциновані туристи зможуть відвідати Ізраїль    

    Фото з відкритих джерел

    Нові правила запрацюють з 19 вересня

    Ізраїль вирішив з 19 вересня допускати в країну групи вакцинованих від коронавірусу іноземних туристів без обов'язкової самоізоляції. Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльське міністерство туризму.

    Групи вакцинованих туристів з окремих країн будуть допущені до Ізраїлю з 19 вересня в межах спеціальної пілотної програми.

    До складу туристичних груп можуть входити тільки туристи з країн, класифікованих МОЗ Ізраїлю як «жовті» або «помаранчеві» в контексті пандемії коронавірусу. Нині до них належать усі країни світу, окрім «червоних» Бразилії, Болгарії, Мексики і Туреччини.

    Щоб отримати право на в'їзд до Ізраїлю, туристи мають пред'явити визнаний ізраїльським МОЗ документ, що підтверджує отримання другої або третьої дози вакцини від COVID-19.

    Після приземлення в аеропорту Ізраїлю туристи мусять пройти тест, який доводить наявність у їхній крові антитіл до коронавірусу.

    Програма не обмежує загальну кількість іноземних туристичних груп, допущених у країну. Обов'язкова самоізоляція для приїжджих не передбачена.

    Через пандемію коронавірусу кордони Ізраїлю були закриті для іноземних громадян протягом півтора року.

    За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції та спричинених нею ускладнень померли 122 людини. З них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини та 15, які отримали три дози.

    Нагадаємо, уряд Португалії ухвалив рішення про заборону ізраїльським громадянам в'їжджати в країну на підставі рекомендацій керівництва ЄС.

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    Теги: Ізраїль туризм вакцинація коронавірус
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    Без обов'язкової самоізоляції. Зовсім скоро Ізраїль стане доступним для вакцинованих туристів