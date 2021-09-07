Без обов'язкової самоізоляції. Зовсім скоро Ізраїль стане доступним для вакцинованих туристів

Нові правила запрацюють з 19 вересня

Ізраїль вирішив з 19 вересня допускати в країну групи вакцинованих від коронавірусу іноземних туристів без обов'язкової самоізоляції. Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльське міністерство туризму.

Групи вакцинованих туристів з окремих країн будуть допущені до Ізраїлю з 19 вересня в межах спеціальної пілотної програми.

До складу туристичних груп можуть входити тільки туристи з країн, класифікованих МОЗ Ізраїлю як «жовті» або «помаранчеві» в контексті пандемії коронавірусу. Нині до них належать усі країни світу, окрім «червоних» Бразилії, Болгарії, Мексики і Туреччини.

Щоб отримати право на в'їзд до Ізраїлю, туристи мають пред'явити визнаний ізраїльським МОЗ документ, що підтверджує отримання другої або третьої дози вакцини від COVID-19.

Після приземлення в аеропорту Ізраїлю туристи мусять пройти тест, який доводить наявність у їхній крові антитіл до коронавірусу.

Програма не обмежує загальну кількість іноземних туристичних груп, допущених у країну. Обов'язкова самоізоляція для приїжджих не передбачена.

Через пандемію коронавірусу кордони Ізраїлю були закриті для іноземних громадян протягом півтора року.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції та спричинених нею ускладнень померли 122 людини. З них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини та 15, які отримали три дози.

Нагадаємо, уряд Португалії ухвалив рішення про заборону ізраїльським громадянам в'їжджати в країну на підставі рекомендацій керівництва ЄС.

Читайте також: