МОЗ Ізраїля визнав: вакциновані двома та трьома дозами теж помирають

Переважна більшість тих, хто помер від коронавірусу у вересні в Ізраїлі таки були не щеплені

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції та спричинених нею ускладнень померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози. Про це пише видання vesty.co.il.

Восьмеро померлих не досягли 60-річного віку. В цілому за час епідемії коронавірусу в Ізраїлі померли 7205 ізраїльтян.

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, за минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла 51 особа.

Разом з тим, як пише видання, в Ізраїлі всеж таки вдалося зупинити четверту хвилю коронаавірусу. В останні дні спостерігається поступове зниження числа заражених, тяжкохворих і коефіцієнта зараження. Більшість фахівців упевнені, що пік уже пройдено, але вірус поки не переможений. Водночас, минулого тижня показник добових заражень перевищував 11000 осіб, але вже сьогодні, 6 вересня, фахівці висловлюють обережний оптимізм щодо ситуації з коронавірусом.

Лікарі та вчені дають зрозуміти, що головна причина тому – рішення про третю фазу вакцинації. Разом з тим вони визнають, що є й інші причини – посилення так званого зеленого стандарту і введення експрес-аналізів на коронавірус для школярів.

Раніше «вакцинований» Ізраїль встановив новий рекорд заражень.

Тим часом, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.