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    У світі

    «Вийдіть»: Макрон накричав на ізраїльських силовиків в Єрусалимі

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    Конфлікт стався, коли Макрон прогулювався Старим містом і зайшов до базиліки Святої Анни, якою управляє французьке консульство - «Вийдіть»: Макрон накричав на ізраїльських силовиків в Єрусалимі
    Конфлікт стався, коли Макрон прогулювався Старим містом і зайшов до базиліки Святої Анни, якою управляє французьке консульство

    Франція вважає провокацією, коли ізраїльська поліція входить у храм в частині Єрусалиму, захопленій і анексованій Ізраїлем в ході війни на Близькому Сході 1967 року

    Французький президент Еммануель Макрон вступив у перепалку з ізраїльськими співробітниками служби охорони, вимагаючи у них покинути базиліку в Єрусалимі, яку він відвідував напередодні участі у конференції пам’яті жертв Голокосту.

    Відео інциденту з’явилося у соцмережах.

    Конфлікт стався, коли Макрон прогулювався Старим містом і зайшов до базиліки Святої Анни, якою управляє французьке консульство. Базиліка була подарована французькому імператору Наполеону III в 1856 році.

    На відео видно, як Макрон поруч зі своїми охоронцями і ізраїльськими силовиками перебуває під аркою на вході до храму.

    «Ми всі чудово знаємо правила. Мені не подобається, що ви зробили переді мною. Вийдіть на вулицю, будь ласка», - звернувся до ізраїльтян англійською президент Франції, підвищивши голос.

    «Вибачте, але ви знаєте правила. Ніхто, ніхто, ніхто не повинен провокувати. Ви провели чудову роботу в місті, я це ціную, хлопці. Будь ласка, поважайте правила, якими вони є протягом століть. Вони не змінилися з моїм приходом», - імпульсивно говорив Макрон.

    Як пояснює агентство Reuters, Франція вважає провокацією, коли ізраїльська поліція входить у храм в частині Єрусалиму, захопленій і анексованій Ізраїлем в ході війни на Близькому Сході 1967 року.

    У 1996 році колишній президент Жак Ширак втратив терпіння щодо агентів безпеки Ізраїлю в тій самій церкві, сказавши одному з них, що його поведінка була провокативною, і пригрозив повернутися додому.

    Ширак відмовлявся входити в базиліку, поки ізраїльська служба безпеки не покинула це місце.

    Джерело: Європейська правда

    Ізраїль Франція Еммануель Макрон президент поліція Єрусалим
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