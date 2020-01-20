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    Політика

    Зеленський розповів, чому поїде до Ізраїлю

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    Зеленський розповів, чому поїде до Ізраїлю

    Заходи, присвячені 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц, відбудуться 22-23 січня в Єрусалимі

    Президент України Володимир Зеленський поїде до Ізраїлю, де візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц, попри те, що не зможе виступити там.

    Президент сказав про це в інтерв'ю The Times of Israel.

    За словами Зеленського, він планував відвідування цього заходу, однак відклав остаточне підтвердження до того часу, як в Україну повернуться тіла загиблих внаслідок авіакататрофи в Ірані.

    Зеленський додав, що було б справедливо, якби йому дозволили виступити на заходах в Єрусалимі.

    «Для мене особисто неважливо, чи я виступатиму. Але так багато людей, які загинули внаслідок цієї трагедії (під час Голокосту – ред.), починаючи з Бабиного Яру, де стратили 150 тисяч українських євреїв. Статистична інформація, яку ми маємо, показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Для українців дуже важливо вшанувати жертв Голокосту. Тому, вважаю, було б справедливо, якби президент України виступив із промовою. Я знаю, що в ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку, я буду присутній на цій церемонії», – сказав Зеленський.

    Заходи, присвячені 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц, відбудуться 22-23 січня в Єрусалимі.

    У таборі «Аушвіц-Біркенау» в роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї.

    Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.

    Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про своє єврейське коріння і сім'ю.

    Ізраїль Володимир Зеленський президент час
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