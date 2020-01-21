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    У світі

    Президент Литви не поїде до Ізраїлю на форум, де виступатиме Путін

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    Президент Литви Гітанас Науседа - Президент Литви не поїде до Ізраїлю на форум, де виступатиме Путін
    Президент Литви Гітанас Науседа

    Президент Литви вирішив провести більше часу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

    Президент Литви Гітанас Науседа не поїде до Ізраїлю на заходи, присвячені 75-річчю визволення в'язнів Аушвіца.

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    Таке рішення Науседа ухвалив в останній момент. Ще в понеділок, 20 січня, повідомлялося, що він братиме участь в церемонії в Єрусалимі, яка відбудеться 22-23 січня.

    Прессекретар Науседи Антанас Бубняліс відмовився коментувати зв'язок між рішенням Науседи з участю Путіна і спірними історичними заявами Росії. Він лише сказав, що президент вирішив провести більше часу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

    Нагадаємо, першим про те, що не поїде до Ізраїлю, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він таким чином висловив протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити на форумі.

    На заходи в Ізраїль не поїде і президент Естонії, а Латвію представить прем'єрміністр.

    Натомість президент України Володимир Зеленський поїде до Ізраїлю, де візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц, попри те, що не зможе виступити там.

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